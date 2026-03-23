Vonovia gehört zum Wochenstart erneut zu den größten Verlierern im DAX. Zeitweise rutschte die Aktie um rund sechs Prozent ab - ehe Donald Trump mit seinem Post zu Fortschritten im Iran-Konflikt die Stimmung drehte. Auch von anderer Seite gibt es positive Nachrichten für die Anleger des Wohnungskonzerns.Nach einem schwachen Start hat Vonovia das Minus am frühen Nachmittag auf weniger als ein Prozent zusammengeschrumpft. Grund ist das überraschende Aufatmen in der Geopolitik.Steigende oder länger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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