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Govee stellt Outdoor Chromatic String Lights mit branchenweit erster Technologie zur individuellen Steuerung einzelner Leuchtmittel vor



23.03.2026 / 14:05 CET/CEST

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HONGKONG, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Govee , ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich intelligenter Beleuchtung, kündigt die Einführung seiner neuen Govee Outdoor Chromatic String Lights an. Dabei handelt es sich um die branchenweit erste Lichterkette für den Außenbereich mit einem Single-Light Rainbow System, das die Möglichkeiten individuell anpassbarer Außenbeleuchtung neu definiert. Im Gegensatz zu herkömmlichen Lichterketten, bei denen jedes Leuchtmittel auf eine einzelne statische Farbe beschränkt ist, ermöglicht die wegweisende Architektur von Govee echte mehrfarbige Farbverläufe und dynamische Lichteffekte in jedem einzelnen Leuchtmittel. Dank der Integration von LEDs mit ultrahoher Dichte und unabhängiger IC-Steuerung wird jedes Leuchtmittel zu einer vollständig anpassbaren Fläche, die vielschichtige Farbübergänge und fließende Animationen darstellen kann. Branchenweit erstes Single-Light Rainbow System für echte individuelle Gestaltung Die Govee Outdoor Chromatic String Lights kombinieren eine fortschrittliche Lichtarchitektur mit einem zweischichtigen Gehäusedesign, um eine echte Farbdarstellung pro Leuchtmittel zu ermöglichen. In jedes Leuchtmittel sind 55 RGB-LEDs integriert, unterstützt durch eine unabhängige Uni-IC-Steuerung. Dadurch sind echte mehrfarbige Farbverläufe und fließende dynamische Übergänge aus einer einzigen Lichtquelle möglich. Diese Architektur ermöglicht es jedem Leuchtmittel, satte und vielschichtige Farbeffekte zu erzeugen, und überwindet damit die Grenzen herkömmlicher einfarbiger Beleuchtung. Ein zweischichtiges Gehäusedesign verstärkt Tiefenwirkung und optische Ausgewogenheit, während hochtransparente Materialien für Klarheit und intensive Farben sorgen. Zusammen schaffen diese Innovationen einen Regenbogen-Lichteffekt aus einer einzelnen Lichtquelle, der technisch herausragend und visuell beeindruckend ist. Entwickelt für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Die Govee Outdoor Chromatic String Lights sind für eine dauerhafte ganzjährige Installation konstruiert und verfügen über IP67-Schutz nach dem höchsten Wasserschutzstandard in der Kategorie Außenlichterketten mit Leuchtmitteln. Die robuste Konstruktion ist für starken Regen und Feuchtigkeit ausgelegt und sorgt Saison für Saison für eine zuverlässige Leistung. Unter typischen Außenbedingungen beträgt die erwartete Lebensdauer mehr als zehn Jahre. Individuelle DIY-Gestaltung in jedem Modus Die Govee Outdoor Chromatic String Lights unterstützen eine umfassende Anpassung jedes einzelnen Leuchtmittels und machen jedes Licht zu einer dynamischen Fläche für die Gestaltung des Außenbereichs. Nutzer können die Lichteffekte jedes einzelnen Leuchtmittels frei gestalten, mit bis zu drei übereinanderliegenden zyklischen Effekten für markante Licht- und Schattenübergänge. Ein firmeneigener Gruppen-Codierungsalgorithmus ermöglicht die unabhängige Steuerung jedes Leuchtmittels für eine präzise und flexible Beleuchtung. Jedes Leuchtmittel liefert zudem bis zu 240 Lumen helles weißes Licht, sodass sich nahtlos zwischen lebendigen Farben und funktionaler Beleuchtung wechseln lässt. Die smarte Steuerung erfolgt mühelos über die Govee Home App, Sprachassistenten wie Alexa und Google Home sowie Matter-Kompatibilität. So lässt sich das Beleuchtungssetup im Außenbereich einfach personalisieren und integrieren. Preis und Verfügbarkeit Die Govee Outdoor Chromatic String Lights 10 m sind ab heute auf Govee.com und Amazon zum Preis von 199,99 Euro erhältlich. Informationen zu Govee Seit 2017 revolutioniert Govee das Smart-Living-Erlebnis mit innovativen, stimmungsvollen Beleuchtungslösungen. Ob Wohnbereiche, Gaming-Setups oder Außenflächen: Die Smart-Home-Technologie von Govee ist nicht nur optisch beeindruckend, sondern auch funktional und verwandelt kleine Momente des Alltags in persönlichere und inspirierendere Lichterlebnisse. Im Sinne der Idee "Life is Colorful" erweitert Govee die Grenzen dessen, was Beleuchtung leisten kann, indem das Unternehmen Design und Nutzen miteinander verbindet. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf govee.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2938822/image_5010931_40053202.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-stellt-outdoor-chromatic-string-lights-mit-branchenweit-erster-technologie-zur-individuellen-steuerung-einzelner-leuchtmittel-vor-302721379.html



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