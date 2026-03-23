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Alibaba International veröffentlicht KI-Agenten "Accio Work" für global agierende Unternehmen



23.03.2026 / 14:05 CET/CEST

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Beschleunigung im Bereich agentischer Geschäftsprozesse durch ein proaktives KI-Agententeam für sichere globale Geschäftsabläufe im Unternehmenseinsatz NEW YORK, 23. März 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba International hat Accio Work vorgestellt, einen Plug-and-Play-KI-Agenten, der Unternehmen sofort mit einer No-Code-Taskforce ausstattet. Die Plattform erfordert keinerlei Technologiekenntnisse und setzt spezialisierte Agenten ein, um vom ersten Tag an komplexe, langfristig angelegte Vorgänge auszuführen. Die Einführung des neuen Tools ist ein weiterer Schritt hin zum "Agentic Business" - der neuen Ära, in der KI über passive Recherche-Tools hinausgeht und zum aktiven, autonomen Akteur wird. Accio wurde erstmals im November 2024 als KI-gestützte B2B-Sourcing-Engine vorgestellt und wurde seitdem zu einem vollwertigen KI-Agenten weiterentwickelt, den mittlerweile weltweit über 10 Millionen aktive Nutzer pro Monat nutzen. Accio Work markiert eine neue Phase in dieser Entwicklung - über Sourcing hinaus zu einem vollwertigen KI-Agenten für den professionellen Einsatz in jedem Unternehmen. Der Agent ist darauf ausgelegt, die vielfältigen betrieblichen Anforderungen von KMU weltweit zu unterstützen. "Unsere Vision ist es, KI auf Enterprise-Niveau zu demokratisieren", sagte Kuo Zhang, Präsident von Alibaba.com und Vizepräsident von Alibaba International. "Wir möchten, dass jeder Unternehmer - unabhängig von der Teamgröße - Zugriff auf eine intelligente Workforce erhält, die mit der Skalierbarkeit eines Großunternehmens arbeitet. Für kleine Unternehmen wird Accio Work besonders nützlich sein." Ein proaktives, einsatzbereites "Agententeam" Für technisch nicht versierte Unternehmer bedeutet der Aufbau einer maßgeschneiderten KI-Workforce in der Regel, sich durch komplexe Herausforderungen und riskante Implementierungen zu kämpfen. Accio Work beseitigt diese Hürden mit einem vorkonfigurierten Team von Agenten, das für den gesamten Lebenszyklus eines KMU entwickelt wurde - von der anfänglichen Marktanalyse über Design und Beschaffung bis hin zur langfristigen Shop-Optimierung und Bestandsüberwachung. Das Erfolgsrezept liegt in der dynamischen Koordination: Sobald ein Ziel vorgegeben wird, stellt das System sofort ein funktionsübergreifendes "Team" aus spezialisierten Agenten - Analysten, Kreativen, Logistikexperten - zusammen, die parallel arbeiten. Über die Abwicklung kontinuierlich laufender Prozesse hinaus liefert das Agententeam proaktiv strategische Einblicke und Vorschläge. Dies ermöglicht es KMU und Einzelunternehmern, globale Handelsabläufe von Anfang bis Ende mit Präzision auf Enterprise-Niveau, ganz ohne Programmierkenntnisse oder Konfigurationen abzuwickeln. Autonome Ausführung und globale Vernetzung Accio Work ermöglicht es Unternehmern, Online-Geschäfte oder stationäre Läden mit einem neuen Maß an Automatisierung zu betreiben, das speziell darauf ausgelegt ist, die hohe operative Belastung von KMU zu verringern. Nutzer können ein anpassbares Team von KI-Agenten einsetzen, um kritische Aufgaben zu bewältigen, darunter: Automatisierte Compliance: Verwaltung von Mehrwertsteuererklärungen, Steuerrückerstattungen und Zolldokumentation in Echtzeit in mehr als 100 Märkten

Verwaltung von Mehrwertsteuererklärungen, Steuerrückerstattungen und Zolldokumentation in Echtzeit in mehr als 100 Märkten Autonome Beschaffung: Durchführung von Angebotsanfragen (RFQs) und mehrstufigen Verhandlungen mit Lieferanten, um optimale Konditionen zu erzielen

Durchführung von Angebotsanfragen (RFQs) und mehrstufigen Verhandlungen mit Lieferanten, um optimale Konditionen zu erzielen Operative Integration: Förderung der Marketing-Automatisierung und Überwachung der Logistik durch Tools wie Telegram und WhatsApp Darüber hinaus ermöglicht Accio Work den Nutzern, ihre individuellen Prozesse in wiederverwendbaren "Skills" zu verpacken, wodurch sie ihr Fachwissen standardisieren, teilen oder sogar monetarisieren können. Zuverlässigkeit und Sicherheit durch das Alibaba-Ökosystem

Accio Work basiert auf dem proprietären Ökosystem der Alibaba Group und ist strukturell so konzipiert, dass KI-Fehlinterpretationen minimiert werden. Im Gegensatz zu Modellen, die auf allgemeinem Wissen beruhen und anfällig für Ungenauigkeiten sind, greift Accio Work direkt auf Echtzeit-Konsumententrends und tatsächliche Geschäftsdatensätze auf den E-Commerce-Plattformen von Alibaba zurück. Diese Grundlage gewährleistet, dass jeder Output spezifisch, genau und geschäftlich relevant ist. Da die Übertragung kritischer Aufgaben an KI mit sensiblen Aspekten verbunden ist, verfolgt Accio Work einen Security-First-Ansatz mit Sandbox-Umgebungen und einer detaillierten Berechtigungsverwaltung. Maßnahmen mit hohem Risiko, die Finanzen oder den Zugriff auf Dateien betreffen, erfordern die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers, wodurch sichergestellt wird, dass die KI streng innerhalb definierter Grenzen arbeitet. Darüber hinaus respektiert das System die Datenhoheit und ermöglicht es den Benutzern sich dafür zu entscheiden, keinerlei Daten auf Servern zu speichern. Accio Work wird ab Ende März auf www.Accio.com verfügbar sein. Über Alibaba International Alibaba International Digital Commerce Group (Alibaba International) widmet sich der Unterstützung der Entwicklung des globalen digitalen Handels mit KI-gestützter Technologie. Sie betreibt verschiedene Plattformen mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen, die mehrere Länder und Regionen auf der ganzen Welt abdecken. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/alibaba-international-veroffentlicht-ki-agenten-accio-work-fur-global-agierende-unternehmen-302722027.html



23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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