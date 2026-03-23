Nach Wochen militärischer Eskalation im Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran zeichnet sich erstmals eine vorsichtige Entspannung ab - mit unmittelbaren Folgen für die Weltmärkte. Auslöser ist eine Entscheidung von US-Präsident Donald Trump: Sein Ultimatum an den Iran zur Öffnung der strategisch wichtigen Straße von Hormus wurde verlängert. Die Nachricht sorgte an den Rohstoffbörsen umgehend für Erleichterung - der Ölpreis fiel deutlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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