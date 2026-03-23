EQS-News: Belvilla / Schlagwort(e): Expansion

Belvilla expandiert in Deutschland mit dem Hambachtal Holiday Park in Oberhambach



23.03.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Oberhambach, Deutschland, 23. März 2026

Belvilla, die europäische Marke für Kurzzeitvermietungen und Aparthotels im Besitz von PRISM, erweitert ihre Präsenz in Deutschland durch die Aufnahme des Hambachtal Holiday Parks in Oberhambach und stärkt damit ihre Position in einer der attraktivsten naturnahen Freizeitregionen des Landes. Die Anlage ergänzt das wachsende Deutschland-Portfolio von Belvilla um 254 Apartments und Ferienhäuser und erweitert damit das Angebot für Familien, Gruppen und Kurzurlauber. Eingebettet in die landschaftlich reizvolle Hunsrück-Region bietet der Hambachtal Holiday Park eine überzeugende Kombination aus familienfreundlichen Einrichtungen vor Ort und einfachem Zugang zu Freizeitaktivitäten im Freien. Zu den Highlights der Anlage zählen ein Hallenbad mit Wasserrutsche und Kleinkinderbereich, eine Bowlingbahn, 18-Loch-Minigolf, eine Indoor-Kletter- und Sprungarena sowie familienorientierte Unterhaltung, wodurch sich der Park als ganzjähriges Reiseziel für Familien, Paare und Kurzurlauber positioniert. Die haustierfreundliche Umgebung erhöht zusätzlich die Attraktivität des Hambachtals für Gäste, die eine entspannte Auszeit auf dem Land gemeinsam mit ihren Hunden genießen möchten. Auch die Umgebung trägt wesentlich zur Attraktivität bei. Öffentliche Informationen zur Destination Hambachtal heben den Zugang zu Wander- und Radwegen, weiten Panoramalandschaften, Naturerlebnissen sowie nahegelegenen Ausflugszielen hervor. Darüber hinaus ermöglicht die Region unkomplizierte Tagesausflüge zu Orten wie dem Bostalsee, Idar-Oberstein sowie weiteren Sehenswürdigkeiten im Saarland und in Rheinland-Pfalz. Für Belvilla ist Hambachtal mehr als nur die Ergänzung eines neuen Parks. Es handelt sich um eine strategische Expansion in eine Art von Reiseziel, die den aktuellen Entwicklungen im europäischen Freizeittourismus entspricht: gut mit dem Auto erreichbar, erlebnisreich, familienorientiert und eng mit der Natur verbunden. Belvilla hat seine Präsenz im deutschen Gastgewerbemarkt zuletzt deutlich ausgebaut, unter anderem durch die Eröffnung von drei Hotels im Land, was die Bedeutung Deutschlands innerhalb der übergeordneten europäischen Wachstumsstrategie unterstreicht. Als Teil von PRISM profitiert Belvilla von einem umfassenden Hospitality-Ökosystem, das Marken wie Belvilla, DanCenter, CheckMyGuest und Traum-Ferienwohnungen im Bereich Ferienvermietung und Gastgewerbe vereint. Dieses Ökosystem kombiniert ein umfassendes Management von Ferienimmobilien, eine starke Online-Distribution sowie technologiegestützte Preisstrategien, die darauf ausgelegt sind, Sichtbarkeit, Auslastung und Umsatzleistung zu verbessern. Durch das PRISM-Ökosystem kann der Park von einer größeren Marktreichweite, einer effizienteren kommerziellen Steuerung sowie der Unterstützung einer Unternehmensgruppe profitieren, die Deutschland aktiv als strategischen Wachstumsmarkt weiterentwickelt. Ankit Tandon, CEO Europa und COO, PRISM, sagte: "Der Hambachtal Holiday Park ist eine starke Ergänzung des wachsenden Deutschland-Portfolios von Belvilla und ein klares Beispiel für die Art von destinationsgetriebener Expansion, an die wir glauben. Er verbindet ein etabliertes Freizeitangebot mit einer breiten Anziehungskraft für Familien sowie dem Zugang zu einer der attraktivsten Outdoor-Regionen Deutschlands. Als Teil von PRISM können wir mehr als nur Vertrieb bieten - wir bringen Revenue Management, Hospitality-Expertise, Technologie und ein umfassendes Ökosystem ein, das darauf ausgerichtet ist, langfristigen Mehrwert für Destinationen, Partner und Gäste zu schaffen." Für Reisende bietet Hambachtal ein überzeugendes Gesamtangebot: Aktivitäten im Innen- und Außenbereich direkt im Park, Zugang zu Wäldern und Seen sowie die Nähe zu regionalen Attraktionen, die sowohl Kurzaufenthalte als auch längere Urlaube ermöglichen. Für Belvilla und PRISM stellt es eine Ergänzung mit hohem Potenzial in einem Markt dar, in dem Destinationsqualität, operative Leistungsfähigkeit und Distributionsstärke zunehmend eng zusammenspielen müssen. Belvilla ist Teil der europäischen Ferienhausvermietungsagentur OYO Vacation Homes (OVH). OVH betreibt Full-Service-Anbieter wie Belvilla, CheckMyGuest und DanCenter sowie Online-Marktplätze wie Traum-Ferienwohnungen. OVH ist Teil eines führenden globalen Travel-Tech-Unternehmens mit Präsenz in über 35 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter: www.Belvilla.com Für Presseanfragen kontaktieren Sie bitte:



Anupriya Communications Lead - US & Europe anupriya.d@oyorooms.com | Press@belvilla.com +91-9791163065



23.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News