München (ots) -Ibiza begrenzt Mietwagen: In der Sommersaison gilt von Juni bis September 2026 eine neue gesetzliche Obergrenze für Mietwagen auf der Baleareninsel. Damit rollen pro Tag 2.000 Ferienautos weniger über die Straßen der Insel als noch im vergangenen Sommer. Die Regelung ist Teil eines Maßnahmenpakets der Inselverwaltung zur Reduzierung des Verkehrs und zur Förderung von nachhaltigerer Mobilität. Sunny Cars (https://www.sunnycars.de/), einer der führenden Mietwagen-Anbieter in Europa, informiert über die neue Beschränkung sowie deren Auswirkungen und gibt Empfehlungen zur Mietwagenbuchung für Ibiza.Neue gesetzliche Beschränkungen für Fahrzeuge17.668 Fahrzeuge: So lautet das tägliche Gesamtlimit an Autos, das während der Hochsaison auf Ibiza unterwegs sein darf. Mit 14.000 Fahrzeugen ist ein Großteil dieses Kontingents für Mietwagen vorgesehen. Damit reduzieren sich die Ferienautos auf der Insel um gute zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Regelung greift zunächst für 1. Juni bis 30. September 2026; auch 2027 soll die Begrenzung für vier Monate gelten.Frühe Buchung empfohlen"Der Mietwagenurlaub auf Ibiza bleibt weiterhin gut planbar, jedoch gibt es durch das kleinere Fahrzeugkontingent weniger verfügbare Autos", erklärt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. "Wer also die Insel mit einem Ferienauto erkunden möchte, sollte seinen Urlaub künftig früh planen und auch den Mietwagen mit mehr Vorlaufzeit buchen." Gerade die Urlauberinnen und Urlauber, die in der absoluten Hochsaison Juli oder August unterwegs sind, reservieren das Auto bestenfalls gleichzeitig mit Flug- und Hotelbuchung. Denn die neue Verordnung erschwert kurzfristige Last-Minute-Reservierungen deutlich. In Sachen Verfügbarkeit kann auch die Wahl der Fahrzeugklasse entscheidend sein. "Besonders bei kompakten und modernen Fahrzeugkategorien bestehen gute Chancen sich einen zu sichern, sie passen zudem optimal für Ausflüge auf der Insel," so Thorsten Lehmann. An der Anmietung an sich ändert sich trotz der neuen Rahmenbedingungen nichts, da die Systeme der Mietwagenvermietungen die erforderlichen Genehmigungen im Hintergrund abwickeln. Reisende buchen wie gewohnt über ihr Reisebüro oder direkt bei Sunny Cars - jedoch am besten frühzeitig.Förderung einer nachhaltigeren MobilitätDie Inselverwaltung verteilt das gesamte Tageskontingent von 14.000 Mietwagen über ein Quotensystem auf die Autovermietungen vor Ort. Anbieter, die einen hohen Anteil an neueren und emissionsärmeren Fahrzeugen in ihrer Flotte nachweisen, bekommen dabei den Vorzug. 2026 gibt es zudem einen Bonus für ökologischere Fahrzeuge wie E-Autos. Sunny Cars arbeitet stets ausschließlich mit handverlesenen Qualitäts-Partnern zusammen, die vor Ort die Mietwagen für Kundinnen und Kunden bereitstellen. Durch die neuen Regeln auf Ibiza hängt die konkrete Anzahl der verfügbaren Fahrzeuge pro Partner von der Einstufung im Quotensystem ab. Sunny Cars empfiehlt seinen Partnern, den Anteil an umweltfreundlichen Fahrzeugen weiter auszubauen und die Flotten regelmäßig zu verjüngen, um von den besseren Zuteilungen zu profitieren.Für weitere Presseinformationen:Thorsten LehmannGeschäftsführender GesellschafterSunny Cars GmbHTel. +49 (0)89 82 99 33 80t.lehmann@sunnycars.dehttps://www.sunnycars.dewww.facebook.com/sunnycarsKatrin EngelniederhammerWilde & Partner CommunicationsTel. +49 (0)89 17 91 90 43sunnycars@wilde.dewww.wilde.dewww.facebook.com/WildeundPartnerOriginal-Content von: Sunny Cars, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74245/6241616