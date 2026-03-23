Die Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt treibt die Märkte weltweit an. US-Präsident Donald Trump spricht von "produktiven Gesprächen" und verschiebt geplante Angriffe. Anleger greifen zu, der Ölpreis bricht ein. Doch hält die Euphorie auch bis zur Schlussglocke?An den US-Börsen steht ein kräftiger Erholungsstart bevor. Rund eine Stunde vor Handelsbeginn legen die Futures deutlich zu. Der Dow Jones wird rund 900 Punkte respektive zwei Prozent höher bei etwa 46.800 Punkten erwartet. Der S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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