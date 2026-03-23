Die Stadtwerke Augsburg senken zum 1. April die Preise an ihren Ladepunkten sowohl für das Ad-hoc-Laden als auch für Nutzer der Stadtwerke-Ladekarte. Zudem führt das Unternehmen an rund 100 eigenen Ladepunkten Tages- und Nachttarife ein. Noch in diesem Jahr soll die Zahl der Ladepunkte verdoppelt werden. Derzeit verfügt Augsburg über 490 öffentlich zugängliche Ladepunkte, rund 100 davon betreiben die Stadtwerke Augsburg (swa). Aktuell kostet Elektroauto-Fahrer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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