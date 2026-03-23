Die französische Spedition Ceva Logistics will ein Pionier in der Rückgabe-Logistik gebrauchter E-Auto-Batterien werden. Nun gibt das Unternehmen die Einführung einer neuen See-Transportlösung für den Versand gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien nach Kontinentaleuropa bekannt. Das neue Angebot ist laut Ceva Logistics für den Transport gebrauchter Batterien von Inselgebieten zum europäischen Festland vorgesehen. Zunächst wird der Service ab diesem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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