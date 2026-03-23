Ist der Iran-Krieg eine Bedrohung für die Banken in der EU? Droht Europa wegen des Konflikts im Nahen Osten eine neue Finanzkrise wie 2008? Die Antwort darauf liefert der zum Wochenbeginn vorgelegte Risikobericht der Europäischen Bankenaufsicht (EBA). Sie lautet kurz und knapp zusammengefasst: nein. Trotzdem stehen Milliarden auf dem Spiel.Die Aufseher sehen die europäischen Geldhäuser derzeit gut gewappnet. Die Bankenbrache verfügt laut EBA über eine starke Kapitalausstattung, reichlich Liquidität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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