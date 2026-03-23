Dieser Deutsche Wert zieht am Montag massiv an und gewinnt mehr als 13 Prozent - doch die Unsicherheiten bleiben hoch. Während geopolitische Spannungen die Börsen belasten, setzt Delivery Hero ein Zeichen: Der Verkauf der Taiwan-Tochter sorgt für Rückenwind. Anleger blicken nun gespannt auf die kommenden Zahlen und die weitere Entwicklung der Verschuldung. Asset-Deal bringt kurzfristige Kursfantasie Delivery Hero profitiert aktuell von einem Verkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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