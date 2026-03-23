Trotz zahlreicher Neuvorstellungen in den vergangenen Wochen hat Apple einem Medienbericht zufolge weitere Geräte in der Pipeline. Das soll die Nutzer:innen erwarten. Apple hält mindestens drei weitere Geräte bereit, die in den kommenden Wochen oder Monaten erscheinen könnten. Das berichtet Bloomberg. In den vergangenen Wochen hatte Apple bereits zahlreiche Produkte vorgestellt, darunter das Macbook Neo und Macbook Air M5, Macbook Pro M5, iPad Air ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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