Die SV Pensionsfonds AG übernimmt die Pensionsverpflichtungen der Hamburger Sparkasse in Höhe von rund 900 Mio. Euro. Mit der Übernahme dieser Pensionsverpflichtungen setzt die SV SparkassenVersicherung AG ihre Wachstumsstrategie fort. Die Übertragung erfolgte zum Jahresende 2025. Die SV Pensionsfonds AG hat die Pensionsverpflichtungen der Hamburger Sparkasse in Höhe von gut 900 Mio. Euro übernommen. Damit will der Pensionsfonds seine Position als verlässlicher Partner für die Übertragung von Versorgungsverpflichtungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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