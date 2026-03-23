Die großen Indizes enttäuschen: DAX, Dow Jones und selbst der Nasdaq Composite liegen seit Jahresbeginn deutlich im Minus. Viele Anleger kämpfen mit Verlusten und suchen vergeblich nach Orientierung. Doch während die Märkte schwächeln, zeigt ein Depot ein völlig anderes Bild: +23 Prozent seit Jahresbeginn. Der Grund: 4 Aktien, die sich in kurzer Zeit verdoppelt haben, und weitere Outperformer.Besonders auffällig sind dabei einzelne Technologiewerte, die sich deutlich vom schwachen Gesamtmarkt absetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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