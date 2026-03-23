München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, ehemalige Bundestagsvizepräsidentin)
Johannes Winkel (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)
Martin Richenhagen (deutsch-US-amerikanischer Manager)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Beatrice Achterberg (NZZ)
Hohe Energiepreise und die Arbeit der Bundesregierung
Im Gespräch: die langjährige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne) und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU).
Lage der US-Wirtschaft und transatlantisches Verhältnis
Im Studio: der deutsch-US-amerikanische Manager Martin Richenhagen.
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und die Journalistin der NZZ, Beatrice Achterberg.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6241701
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Die Gäste:
Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne, ehemalige Bundestagsvizepräsidentin)
Johannes Winkel (CDU, Bundesvorsitzender Junge Union)
Martin Richenhagen (deutsch-US-amerikanischer Manager)
Theo Koll (Journalist und Moderator)
Ulrike Herrmann (taz)
Beatrice Achterberg (NZZ)
Hohe Energiepreise und die Arbeit der Bundesregierung
Im Gespräch: die langjährige Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (B'90/Grüne) und der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Johannes Winkel (CDU).
Lage der US-Wirtschaft und transatlantisches Verhältnis
Im Studio: der deutsch-US-amerikanische Manager Martin Richenhagen.
Es kommentieren: der langjährige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios, Theo Koll, die Wirtschaftskorrespondentin der taz, Ulrike Herrmann, und die Journalistin der NZZ, Beatrice Achterberg.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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