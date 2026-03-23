TeamViewer verlässt den MDAX ? doch während Anleger die Aktie auf ein Mehrjahrestief gedrückt haben, sehen manche Analysten genau jetzt den Einstiegszeitpunkt. Was steckt hinter dem überraschenden Meinungsumschwung? Mit Wirkung zum heutigen Montag ist TeamViewer aus dem MDAX ausgeschieden und in den kleineren SDAX abgestiegen. Der Grund: Innerhalb eines einzigen Jahres hat die Aktie des Fernzugriffsspezialisten aus Göppingen mehr als 60 Prozent ihres Wertes verloren - zu viel, um noch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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