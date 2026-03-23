Brüssel (www.fondscheck.de) - Candriam, ein aktiver Multi-Spezialist-Asset-Manager, der Anlagelösungen an öffentlichen und privaten Märkten anbietet und ein Vermögen von mehr als 156 Milliarden Euro verwaltet(1), gibt die Auflage des Candriam L Alternative Multi-Strategies Fonds (ISIN LU1797471890/ WKN A3DDEM) bekannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de