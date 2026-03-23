Dublin (www.fondscheck.de) - Mit der heutigen Notierung von 41 neuen ETPs an der London Stock Exchange setzt Leverage Shares ein klares Zeichen für weiteres Wachstum, so Leverage Shares."Diese Erweiterung ist ein konsequenter und strategisch wichtiger Schritt, mit dem wir auf die anhaltend starke Nachfrage nach innovativen Ertragslösungen und gehebelten Produkten reagieren", sage Oktay Kavrak, Head of Communications & Strategy bei Leverage Shares. Die Neuemission umfasse 20 IncomeShares-ETPs, 19 gehebelte Produkte auf Einzelaktien und Rohstoffe sowie zwei White-Label-ETPs für institutionelle Partner. In den kommenden Wochen sollten die Produkte auch in Deutschland auf Xetra gelistet werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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