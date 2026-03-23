München (ots) -"know your bro", das neue Format von BR Puls auf Instagram und TikTok, richtet sich gezielt an junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Ziel ist es, durch spielerische Inhalte ehrliche und reflektierende Gespräche anzuregen.Konzipiert als Quiz-Format"know your bro" ist als Quiz-Format konzipiert. Zwei "Bros" (beste Freunde/Kumpels) treten gegeneinander an und beantworten drei Fragen, die auf den ersten Blick spielerisch wirken, aber schnell in die Tiefe gehen - etwa zu Emotionen, prägenden Lebensereignissen oder persönlichen Ängsten. Für jede richtige Antwort gibt es eine kleine Gewinnsumme. Der eigentliche Reiz liegt aber in der Frage: Wie gut kenne ich meinen Bro wirklich?Sowohl unbekannte Bro-Pärchen als auch prominente Persönlichkeiten wie Influencer, Musiker und Sportler nehmen teil. Demnächst zu Gast sind unter anderem der Musiker "Ritter Lean" und die Content Creators "Mari & Jenson" und "Lézan".Reflexion durch Unterhaltung"know your bro" bietet jungen Männern eine Plattform, um sich mit ihren Gefühlen und persönlichen Ängsten auseinanderzusetzen: Das Format nutzt spielerische Mechanismen, um tiefgehende Gespräche über Emotionen, Erfolge und Niederlagen zu fördern, ohne belehren zu wollen.Florian Meyer-Hawranek, Redaktionsleitung BR Puls: "Mit 'know your bro' stellt sich BR Puls der Herausforderung, relevante Inhalte für eine schwer erreichbare Zielgruppe zu schaffen und gleichzeitig seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag nachzukommen, gesellschaftlichen Mehrwert zu vermitteln. Das Format bietet eine einzigartige Möglichkeit, den Diskurs über Männlichkeit und mentale Gesundheit zu fördern und mit der Zielgruppe in Austausch zu treten."Nadine Posmik, Teamleitung "know your bro": "Schon bei den ersten Dreharbeiten zu 'know your bro' wurde deutlich, wie groß der Bedarf an ehrlichen Gesprächen unter jungen Männern ist. Was locker, witzig und manchmal banal beginnt, wird plötzlich sehr persönlich - und die Bros erfahren Dinge voneinander, die sie vorher nicht wussten."Neue Videos werden immer am Montag, Mittwoch und Donnerstag veröffentlicht."know your bro" ist eine Produktion von BR Puls. Weitere Informationen und die aktuellen Videos sind auf den Kanälen bei Instagram und TikTok zu finden:Instagram: https://www.instagram.com/know.your.broTikTok: know.your.bro (@know.your.bro) | TikTok (https://www.tiktok.com/@know.your.bro)Über BR PulsBR Puls ist das junge Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Hier entstehen qualitativ hochwertige Formate, die Orientierung bieten und unterhalten. BR Puls macht multimedialen Journalismus mit Anspruch, fördert Bands und Artists aus Bayern und bewegt sich auch gerne mal abseits des Mainstreams. Und das genau dort, wo die Zielgruppe ist: Ob auf TikTok, Instagram, YouTube oder Twitch und in der ARD Mediathek, sowie der ARD Audiothek. Mit Online-Highlights wie "PULS Reportage", der "PULS Musikanalyse" und dem Aufklärungs-Podcast "Im Namen der Hose" erreicht BR Puls jeden Monat mehrere Millionen Userinnen und User. Als Teil der bayerischen Feierkultur ist BR Puls auf Festivals, in Clubs und auf Konzerten vor Ort präsent und steht im ständigen Austausch mit der Community - sowohl online als auch offline.Fotos über: br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleE-Mail: presse@br.deTel.: +49 (0)89 5900-10560www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6241741