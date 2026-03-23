© Foto: OpenAIPoste Italiane greift nach Telecom Italia und könnte den Konzern schon bald von der Börse nehmen. Das 10,8-Milliarden-Euro-Angebot kommt früher als gedacht.Poste Italiane hat ein Übernahmeangebot in Höhe von rund 10,8 Milliarden Euro für Telecom Italia (TI) abgegeben, wie Alphavalue berichtet. Der Konzern hält bereits 19,6 Prozent der Anteile an Telecom Italia und hat deren strategische Ausrichtung mitgestaltet. Obwohl Telecom Italia nach und nach unter die Kontrolle von Poste Italiane geriet, hatte man nicht damit gerechnet, dass ein Übernahmeangebot so schnell erfolgen würde. Poste Italiane verfolgt dabei das Ziel, das Unternehmen von der Euronext Mailand zu nehmen und die fusionierte …Den vollständigen Artikel lesen
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