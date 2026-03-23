Zijin Gold (ISIN: HK0001200002) lässt es erneut krachen: Der Goldmarkt steht vor einer spürbaren Verschiebung. Während viele westliche Produzenten aktuell vorsichtig agieren, nutzt ein Konzern die Gunst der Stunde konsequent aus, nämlich: Zijin Gold. Nach einem milliardenschweren Einstieg in Afrika Anfang des Jahres folgt nun der nächste große Schritt - und langsam wird deutlich, dass hier weit mehr als nur einzelne Übernahmen stattfinden. Vom Afrika-Deal zur globalen Strategie Ein Blick zurück ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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