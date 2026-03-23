Heute gaben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und Vitol den Abschluss eines neuen, verbindlichen Vertrags zum Kauf von etwa 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) an US-amerikanischem verflüssigtem Erdgas (Liquefied Natural Gas, LNG) von Venture Global bekannt. Die Lieferung wird ab 2026 fünf Jahre lang aus dem Portfolio von Venture Global erfolgen.

"Die weltweite Nachfrage nach flexiblem, zuverlässigem US-amerikanischem LNG steigt rasch an, und Venture Global ist stolz darauf, mit erstklassigen LNG-Handelsunternehmen wie Vitol zusammenzuarbeiten, um diese kritische Versorgung für den Markt sicherzustellen", sagte Venture Global CEO Mike Sabel. "Dank unseres innovativen Modells sind wir in der Lage, die kurz-, mittel- und langfristige Versorgung unserer Kunden mit LNG zu bewerkstelligen, und dieser Vertrag ist ein weiterer Schritt bei der Diversifizierung unseres LNG-Portfolios."

"Vitol freut sich auf die Zusammenarbeit mit Venture Global, einem führenden Produzenten und Lieferanten von LNG für Weltmärkte", sagte Pablo Galante Escobar, Global Head für LNG bei Vitol. "LNG ist für viele Volkswirtschaften wichtig. Durch diese Transaktion erweitert Vitol seine Versorgungsgrundlage, um unseren Kunden und Partnern auf der ganzen Welt verschiedene zuverlässige Energiequellen anbieten zu können."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über Vitol

Vitol ist führender Händler von Energie und Rohstoffen. Vitol erzeugt, verwaltet und liefert Energie und Rohstoffe, darunter Metalle, an Verbraucher und Industrie weltweit. Neben seinem Hauptgeschäft, dem Handel, investiert Vitol weltweit in Infrastruktur und hat unter anderem mehr als 13 Milliarden USD in langfristige Vermögenswerte investiert. Vitol wurde 1966 in Rotterdam gegründet und bedient seine Kunden heute aus rund 40 Büros auf der ganzen Welt. 2025 lieferte Vitol über 600 mTOE Energie und verzeichnete ein Einkommen von 340 Milliarden USD.

Vitol begann Mitte der 2000er Jahre mit dem LNG-Handel und ist schon seit langem als LNG-Marktteilnehmer etabliert. Es besitzt ein diversifiziertes LNG-Portfolio aus Verträgen und Aktienpositionen, das es ihm ermöglicht, Kunden kurz- und langfristig maßgeschneiderte Versorgungslösungen anzubieten. 2025 lieferte Vitol 23 mMT LNG und 1.800 TWh Erdgas.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen durch die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt sind. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die in diesem Dokument enthalten sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "kann", "könnte", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "verfolgen", "anstreben", "fortsetzen", die Verneinung solcher Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe identifiziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über uns unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Vorhersagen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder impliziert zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unser erheblicher zusätzlicher Kapitalbedarf für den Bau und die Fertigstellung künftiger Projekte und damit verbundener Vermögenswerte sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, diese Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau zu schätzen, und das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgas-Pipelines und Pipeline-Anschlüssen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Betriebsrisiken und anderen Risiken verbunden sind; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder der fehlenden Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, die für unsere Projekte erforderlich ist, was den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die Gesamtentwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte beeinträchtigen könnte; und Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter "Punkt 1A Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht werden, erläutert sind. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260323732149/de/

Contacts:

Investorenkontakt:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com