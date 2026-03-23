Donald Trump hat die angekündigten Luftschläge gegen Energieinfrastruktur des Iran um fünf Tage verschoben und spricht von "konstruktiven Gesprächen". Die Börsen starten daraufhin eine Erholungsrally, die Ölpreise fallen. Tagelang sah es nicht so aus, als würden sich die Mullahs in Teheran von Donald Trumps Drohungen zu Kompromissen drängen lassen. Heute nun hat der US-Präsident ziemlich überraschend sein 48-Stunden-Ultimatum nicht nur gestoppt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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