Die sich eintrübende Situation bei den Edelmetallen sowie speziell auch dem Silberpreis erfuhr zum heutigen Wochenstart den nächsten Tiefschlag. Mit knapp -12% in der Spitze verlor Silber zu Beginn des Auftakts an Wert, und doch drehte die Stimmung rund um die Mittagszeit schlagartig, sodass sich ein starkes Reversal in der Tageskerze abzeichnet. Die Chartsituation bleibt allerdings durchweg angespannt. Schlechter geht es kaum Ein so schwacher Wochenstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de