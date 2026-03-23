Der Goldpreis ist zu Wochenbeginn weiter abgestürzt. Zeitweise verbilligte sich das gelbe Edelmetall um knapp -9% auf 4.098 US$ je Feinunze und kostete damit so wenig wie zuletzt Ende November. Im Tagesverlauf wurden die Verluste aber wieder deutlich eingedämmt. Was dahintersteckt und wie es nun weitergehen könnte. Auf dem absteigenden Ast Seit Beginn des Iran-Krieges befindet sich der Goldpreis auf dem absteigenden Ast. In der vergangenen Woche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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