DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 24. März (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Verbraucherpreise landesweit Februar Kernverbraucherpreise PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +2,0% gg Vj *** 06:00 EU/Acea, PKW-Neuzulassungen Februar 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, Jahresergebnis *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,9 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,4 zuvor: 50,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,5 zuvor: 53,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,3 zuvor: 53,2 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 51,1 zuvor: 51,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 49,5 zuvor: 50,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 51,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 52,9 zuvor: 53,9 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: 50,0 zuvor: 51,7 *** 11:00 AT/EZB-Ratsmitglied Kocher, Rede bei Vorstellung des OeNB-Jahresberichts 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR *** 13:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +1,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,8% gg Vq 3. Quartal: +5,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +3,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,8% gg Vq 3. Quartal: -1,8% gg Vq *** 14:00 HU/Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor 6,25% *** 14:30 BE/EZB-Direktor Cipollone, Anhörung zu Digitalem Euro im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. zuvor: 51,7 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) März PROGNOSE: k.A. zuvor: 51,6 *** 16:45 DE/EZB-Chefvolkswirt Lane, Abschlussworte bei Konferenz von EZB und SAFE ===

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March 23, 2026 11:03 ET (15:03 GMT)

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