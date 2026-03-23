Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - UBS Asset Management (UBS AM) sieht im aktuellen Marktumfeld klare Vorteile für aktive Strategien im Anleihebereich.Grund dafür seien strukturelle Ineffizienzen, eine hohe Fragmentierung sowie die zunehmende Komplexität der Märkte."Anleihemärkte sind komplex, dynamisch und voller Ineffizienzen, die aktive Manager gezielt nutzen können", sage Alex Wise, Fixed-Income-Investment-Specialist bei UBS-AM. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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