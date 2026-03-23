Los Angeles (www.anleihencheck.de) - Zunehmende geopolitische Konflikte, die damit verbundenen Turbulenzen an den Energiemärkten sowie auseinanderlaufende Geldpolitik stellen Investoren vor neue Herausforderungen, so Peter Becker, Fixed Income Investment Director bei Capital Group.Lokalwährungsanleihen aus Schwellenländern könnten in diesem Umfeld zwar an Attraktivität gewinnen, gleichzeitig würden jedoch die Anforderungen an die Allokation steigen. Becker sehe deshalb aktives Management im Vorteil. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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