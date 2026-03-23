Das vom Fraunhofer ISE koordinierte Projekt "HV-MELA-BAT" hat ein neuartiges Megawatt-Ladesystem mit einem besonderen leistungselektronischen Umrichter sowie einem neuartigen Kontaktsystem für hohe Ströme und Spannungen entwickelt. Es punktet u.a. mit der enorm hohen Effizienz von 99,26 Prozent. Im Fokus des 2023 gestarteten Verbundprojekts HV-MELA-BAT (Hochvolt-Megawatt-Ladesystem für Schwerlast- und Personenverkehr) stand die Weiterentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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