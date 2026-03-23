© Foto: Dall-EKI wird zur treibenden Kraft der US-Militärstrategie. Dafür setzt das Pentagon künftig auf Palantirs KI-System "Maven".Die US-Regierung treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz im Militär massiv voran - und setzt dabei auf Palantir Technologies. Das KI-System "Maven" des Unternehmens soll laut Reuters künftig als zentrales Programm der US-Streitkräfte etabliert werden. Pentagon macht Maven zur strategischen Infrastruktur Laut einem Schreiben von Vize-Verteidigungsminister Steve Feinberg wird das sogenannte "Maven Smart System" als "Program of Record" eingestuft. Damit erhält die Software nicht nur institutionelle Verankerung, sondern auch gesicherte, langfristige Finanzierung. Ziel sei …Den vollständigen Artikel lesen
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