Ein mutmaßlicher Milliarden-Schmuggel mit KI-Technologie erschüttert einen wichtigen Player der Branche. US-Ermittler werfen einem Mitgründer von Super Micro Computer vor, gezielt Exportkontrollen umgangen zu haben. An der Börse sorgt der Skandal für einen massiven Vertrauensverlust.Anklage erschüttert VertrauenUS Behörden haben Anklage gegen einen Mitbegründer des Serveranbieters Super Micro Computer sowie zwei weitere Personen erhoben. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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