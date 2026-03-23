

EQS Newswire / 23.03.2026 / 17:00 CET/CEST

Die wachsende internationale Nachfrage, verbesserte Langstreckenverbindungen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Laguna Phuket stärken die Attraktivität der größten Insel Thailands als sicherer und global vernetzter Ort zum Wohnen und Investieren.



PHUKET, THAILAND - Media OutReach Newswire - 23. März 2026 - Der Wandel der Stadt Phuket weg von einem weltbekannten Urlaubsziel und hin zu einer gut etablierten Stadt zum Wohnen für internationales Publikum tritt in eine neue Phase. Die Anzahl langfristiger Bewohner wächst genauso nachhaltig wie die der internationalen Immobilienkäufer, und zeigt die globale Verschiebung hin zu höherer Lebensqualität, Sicherheit und langfristiger Stabilität. Phuket verbindet die Schönheit tropischer Natur mit ausgereifter Infrastruktur, starker internationaler Konnektivität und strukturierter Möglichkeiten für langfristige Aufenthaltsgenehmigungen.





Vor allem die Anzahl der Käufer aus Europa verzeichnet derzeit den schnellsten Anstieg. Angezogen durch das Klima, den Lebensstil und die Sicherheit, jedoch auch durch die zunehmende Anzahl an Langstreckenverbindungen lassen sich hier immer mehr Personen aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Skandinavien nieder.



2025 konnte Thailand mehr als 35 Millionen internationale Besucher begrüßen. Dabei lag die Zahl der Langstreckenreisen bei 11 Millionen und entsprach damit einem Anstieg von 13 % gegenüber dem Vorjahr. Dies bescherte dem Land einen Umsatz von rund 668 Milliarden Baht im Tourismusbereich. Im Rahmen der von der Tourismusbehörde Thailands verfolgten Strategie "Wert vor Menge" sollen jährlich 14 Millionen hochwertige internationale Besucher angezogen werden.



Dafür wird die Anbindung durch neue Langstrecken-Direktverbindungen aus Paris, London und Skandinavien weiter gestärkt. Im Vergleich zum Vorjahr ist die europäische Flugkapazität um mehr als 16 % gestiegen und liegt derzeit sogar rund 5 % über dem Niveau vor der Pandemie. Aus den Daten der Immigrationsbehörde geht hervor, dass die Zahl der Besucher aus Europa im Jahr 2025 bei etwa 7,8 Millionen lag, gegenüber 7,2 Millionen im Jahr 2024. Die verbesserte Erreichbarkeit fördert das Interesse an längeren Aufenthalten, Remote-Arbeit und Lifestyle-orientiertem Wohneigentum.



Phuket bietet neben Wohnen in Resorts auch Gesundheitsversorgungsangebote nach internationalem Standard, führende internationale Schulen, Yachthäfen, Championship-Golfplätze, Premium-Einzelhandel sowie vielfältige Restaurants. Dazu kommen zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen und ein gut ausgebautes Straßennetz.



Gemäß Branchenrecherchen zählt Phuket neben Dubai, Miami und New York zu den weltweit führenden Destinationen für hochwertiges Wohnen. Mehr als 60 % der Eigentumswohnungen werden von ausländischen Käufern erworben. Dank direkter Flugverbindungen in mehr als 80 Städte erhöht sich die Erreichbarkeit der Stadt, und weitere Langstreckenverbindungen sind derzeit in Entwicklung.



Thailands strukturierter Prozess für langfristige Visa ist ein weiterer Wachstumsfaktor und bietet Verlängerungsoptionen für Rentner, Investoren, Unternehmer und Fachkräfte, die aus der Ferne arbeiten möchten. Käufer ausgewählter Premium-Residenzen werden von der Banyan Group beim Erwerb langfristiger Aufenthaltsvisa der Thailand Elite unterstützt, so dass der Immobilienbesitz mit dem einfachen Erwerb eines Aufenthaltstitels verbunden wird.



Im Mittelpunkt dieser Entwicklung steht die Laguna Phuket der Banyan Group. Über 35 Jahre hat sie sich zu einer der etabliertesten integrierten Resort- und Wohngemeinschaften Asiens entwickelt. Die Laguna Phuket erstreckt sich über gut 400 Hektar entlang des drei Kilometer langen Bang Tao Beach und umfasst sechs Hotels, einen preisgekrönten Golfplatz, umfangreiche Wellnesseinrichtungen, den RAVA Beach Club und mehr als 3.000 Markenresidenzen, die durch malerische Lagunen miteinander verbunden sind. Dort leben Personen aus über 70 Ländern,



und eine Erweiterung ist bereits im Gange. So sind etwa 5.000 zusätzliche Residenzen in der Laguna Phuket und den benachbarten Laguna Lakelands geplant. Bei Letzterer handelt es sich um eine umweltbewusste Enklave, die in tropischen Wäldern und Seen gelegen ist.



Die Banyan Group Residences , die weltweit bei Markenresidenzen an fünfter Stelle steht und in Asien auf Platz eins rangiert, will in den kommenden Jahren in Phuket etwa 1 Milliarde US-Dollar in neue Wohnprojekte investieren und so langfristig das Vertrauen in die Zukunft der Insel als sicheres, international vernetztes Wohnziel stärken.





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News Source: Banyan Group

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