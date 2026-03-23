Der Kurs des Bitcoin zieht am Montag wieder deutlich an und schafft es über die magische Marke von 70.000 US-Dollar. Doch bei all dieser Euphorie haben die meisten Anleger eine Sache nicht auf dem Schirm. Im Zuge von Trumps neuestem Post, der auf eine Entspannung im Iran-Krieg hindeutet (mehr dazu hier) hat sich der Bitcoin am Montag über die Marke von 70.000 US-Dollar erholen können. Doch während die Euphorie bei vielen Marktteilnehmern groß ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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