Mit der Erweiterung seines Model Context Protocol (MCP) geht WordPress.com den nächsten Schritt in Richtung agentischer Systeme: KI-Modelle erhalten erstmals Schreibzugriff auf Inhalte und können komplette Publishing-Workflows übernehmen. WordPress.com erweitert seine Plattform erstmals um neue Funktionen, die es KI-Agenten ermöglichen, aktiv Inhalte zu erstellen und zu verwalten. Wie das Unternehmen Automattic mitteilt, können Systeme wie ChatGPT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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