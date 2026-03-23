© Foto: Richard Drew/AP/dpaÖl, Inflation, Leitzinsen - das Drehbuch kennt die Welt schon. Doch diesmal wollen die Notenbanken einen entscheidenden Fehler vermeiden. Was die Geschichte über den nächsten Zinsschritt verrät.Fünf Jahre Inflation oberhalb des Ziels - das ist der Kontext, in dem die großen Notenbanken derzeit auf einen neuen Energiepreisschock reagieren müssen. Und die Reaktion fällt diesmal spürbar anders aus als noch 2022: Statt abzuwarten, signalisieren Fed und EZB bereits jetzt Zinserhöhungen - bevor die Inflation überhaupt erneut deutlich anzieht. Das ist die Kernthese eines aktuellen Themenreports der Deutschen Bank, verfasst von Makrostratege Henry Allen. Seine Analyse zieht eine direkte Linie von …Den vollständigen Artikel lesen
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