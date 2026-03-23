Die Lage in der gewerblichen Sachversicherung ist nicht einfach - globale Krisen und steigende Schadenkosten tragen gehörig ihren Teil dazu bei. Hier sind gute Geschäftspartner gefragt. Die aktuelle Studie AssCompact TRENDS I/2026 hat die einschlägigen Maklerfavoriten untersucht. Die gewerbliche Sachversicherung hat derzeit aus mehreren Gründen zu kämpfen. Die Schadenkosten steigen, die Annahmerichtlinien werden strenger - und die globalen Krisen und geopolitischen Spannungen verschärfen zusätzlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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