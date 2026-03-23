Ein Social-Media-Post, der die Märkte bewegt.



Werbung







Minutenschnelle Kursänderungen, nachdem der US-Präsident eine Ankündigung veröffentlichte.



Nachdem Donald Trump heute Mittag auf seiner Plattform Truth Social von "guten Gesprächen" zwischen dem Iran und den USA berichtet hatte, reagierten die Märkte innerhalb weniger Minuten mit teils deutlichen Kursausschlägen.



Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich die Reaktion besonders ausgeprägt: Der DAX sprang zwischen 12:05 und 12:14 Uhr von 21.957 auf zwischenzeitlich 23.178 Punkte. Das entspricht einem zwischenzeitlichen Plus von über 1.200 Punkten und rund 5,5 Prozent. Im weiteren Verlauf setzte eine Beruhigung ein, der Index gab einen Teil der Gewinne wieder ab und pendelte sich später bei etwa 22.800 Punkten ein. Auch der Ölpreis bewegte sich in kurzer Zeit stark. Ein Barrel der Nordsee Sorte Brent fiel von 119,03 USD um 12:05 auf 102,03 USD um 12:08 Uhr. Am Nachmittag stabilisierte sich der Preis und lag gegen 15 Uhr bei rund 106 USD. In den USA eröffnete der S&P 500 Index 66 Punkte höher und legte in den ersten Minuten nach Handelsstart weiter zu. Gold zog ebenfalls an: In den zehn Minuten nach der Veröffentlichung stieg der Preis von 4.279 USD auf 4.458 USD und kletterte danach langsam weiter. Am Nachmittag notierte Gold auch wieder über 4.500 USD.

























Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









