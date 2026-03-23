Der KI-Agent OpenClaw ist mittlerweile in aller Munde. Um Kunden den Zugang zu diesem zu erleichtern, hat Alibaba nun überraschenderweise mitgeteilt, dass man eigene Hardware auf den Markt zu bringen wird. Wie ein Sprecher erklärte, soll es sich dabei um einfache Laptops und andere Endgeräte handeln.Bei OpenClaw handelt es sich um einen sogenannten KI-Agenten, dessen Fähigkeiten weit über die eines klassischen Chatbots hinausgehen. Während herkömmliche KI-Systeme vor allem Antworten liefern, kann ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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