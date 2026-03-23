Anzeige
Mehr »
Montag, 23.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das "Next Butte?"-Setup in Montana - und es ist noch immer eine $15M-Story
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
23.03.2026 17:45 Uhr
137 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE USA/Trump-Rückzieher löst Erholungsrally aus - Brent-Öl bei 100 USD

DJ MÄRKTE USA/Trump-Rückzieher löst Erholungsrally aus - Brent-Öl bei 100 USD

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--US-Präsident Trump sorgt mit einem Rückzieher in Form einer Verlängerung seines Ultimatums an den Iran, die Straße von Hormus freizugeben, am Montag für eine Erleichterungsrally. Er kündigte Gespräche mit Iran über eine vollständige Lösung der Feindseligkeiten im Nahen Osten an. Auf breiter Front steigen die Aktienkurse darauf stark, wie zuvor bereits in Europa zu beobachten, weil zugleich auch die Ölpreise kräftig nachgeben.

Laut Trump führen die USA Gespräche mit einem Spitzenvertreter des Iran und weitere seien geplant. Wegen dieser Gespräche würden die USA nun für fünf Tage auf Angriffe gegen die iranische Energieinfrastruktur verzichten. Zuvor hatte Trump Iran eine Frist von 48 Stunden gesetzt. Trump nannte den Namen des iranischen Vertreters nicht. "Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen. Wir würden auch gerne ein Abkommen schließen", sagte Trump.

Trump hatte zuvor von "produktiven Gesprächen" mit dem Iran gesprochen, was das iranische Außenministerium laut dem staatlichen Sender IRIB aber dementierte. Demnach gibt es "keinen Dialog" zwischen Teheran und Washington. Iran hatte seinerseits auf das Ultimatum Trumps mit der Drohung reagiert, alle Energieinfrastrukturen und Entsalzungsanlagen mit Verbindungen zu den USA in der gesamten Golfregion ins Visier zu nehmen.

Im Handel heißt es, Trump knicke wieder einmal ein. Wie schon öfter gesehen, mache er einen Rückzieher, wenn der Gegenwind - vor allem an den Finanzmärkten - zu stark werde. Zur Mittagszeit in New York liegen die Indizes zwar weiter klar im Plus, aber auch deutlich unter den Tageshochs: Der Dow-Jones-Index steigt um 1,6 Prozent auf 46.315 Punkte. Der breite S&P-500 erholt sich um 1,3 Prozent, die Nasdaq-Indizes legen in ähnlicher Größenordnung zu.

Die Ölpreise kommen von den frühen Tageshochs deutlich zurück, seit Trump das Entspannungssignal gesendet hat. Aktuell verbilligt sich Brent-Öl im Vergleich zum Freitag um 10,0 Prozent auf rund 101 Dollar je Fass. Im Tageshoch waren noch 114 Dollar fällig gewesen.

Der Dollar verliert mit der Hoffnung auf eine Deeskalation von seinem Nymbus als sicherer Hafen und wertet stark ab. Der Euro schießt auf 1,1585 Dollar nach oben, verglichen mit Ständen um 1,1485 Dollar zuvor.

Dazu tragen auch deutlich nachgebende US-Renditen bei. Im Zehnjahresbereich geht es um gleichwohl nur um 3 Basispunkte rauf 4,36 Prozent nach unten. im Tagestief waren es 4,31 Prozent. Hintergrund ist, dass mit den fallenden Ölpreisen zugleich Inflationsängste einen kräftigen Dämpfer erhalten und damit Spekulationen auf steigende Zinsen.

Gold ist weiter nicht gesucht, Der Preis der Feinunze sinkt um 2,7 Prozent auf 4.366 Dollar. "Die Preise verzeichneten ihren größten Wochenverlust seit 1983 aus Sorge, dass eine höhere Inflation die Fed zu Zinserhöhungen veranlassen wird", werfen die ANZ-Analysten einen Blick auf den jüngsten starken Preisrückgang.

Am Aktienmarkt geht es für prominente Schwergewichte wie Apple, Nvidia oder Amazon zwischen 1,5 und 2,7 Prozent nach oben. Branchenseitig liegen Aktien aus dem Konsumgütersektor an der Spitze mit einem Plus von 2,3 Prozent, gefolgt von Industrietiteln (+1,8%) und Rohstoffaktien (+1,5%). Am Ende rangieren mit den sinkenden Ölpreisen Papiere aus dem Energiesektor (+0,4%) und die als defensiv geltenden Pharmawerte (+0,4%).

Bei den Einzelwerten steigen Tesla um 2,9 Prozent, nachdem CEO Elon Musk Pläne veröffentlicht hat, wonach der E-Autobauer und das Weltraumunternehmen SpaceX gemeinsam eine neue Chipfabrik in Texas errichten werden. Synopsys kommen um 3,3 Prozent voran mit der Nachricht, dass Elliott Investment einen größeren Anteil an dem Chipentwickler hält und nun Druck ausüben will, damit mehr Geld mit Software und Dienstleistungen erlöst wird.

Draftkings verteuern sich um 1,9 Prozent, gestützt von einem positiven Analystenkommentar. Ihnen gefällt, dass der Sportentertainment- und Glücksspielkonzern bislang noch nicht massiv Kapital für seine Prognosemarktplattform eingesetzt hat. Dass der Pharmariese Pfizer und der französische Impfstoffhersteller Valneva positive Studienergebnisse eines Impfstoffkandidaten meldeten, sorgt bei Pfizer für keinen positiven Impuls. Die Aktie verliert sogar leicht.

Uneinheitlich zeigen sich die vier Aktien, die zu Handelsbeginn in den S&P-500-Index aufgenommen wurden. Vertiv gewinnen 2,6 Prozent, Lumentum 1,6 und Coherent 0,2 Prozent, während Echostar 3,0 Prozent verlieren. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA      46.315,19  +1,6  +737,72    45.577,47 
S&P-500     6.592,55  +1,3   +86,07    6.506,48 
NASDAQ Comp  21.948,46  +1,4  +300,85    21.647,61 
NASDAQ 100   24.191,31  +1,2  +293,16    23.898,16 
 
US-Treasuries  Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre       3,87 -0,03    4,02      3,79 
5 Jahre       3,99 -0,03    4,11      3,92 
10 Jahre      4,36 -0,03    4,45      4,31 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:28 
EUR/USD      1,1588  +0,2   0,0018     1,1570   1,1561 
EUR/JPY      183,9  -0,2  -0,3100     184,21  184,0300 
EUR/CHF      0,912  +0,0   0,0002     0,9118   0,9107 
EUR/GBP      0,8654  -0,2  -0,0017     0,8671   0,8675 
USD/JPY      158,67  -0,4  -0,5500     159,22  159,1800 
GBP/USD      1,3388  +0,4   0,0049     1,3339   1,3323 
USD/CNY      6,8807  -0,1  -0,0050     6,8857   6,8857 
USD/CNH      6,8917  -0,2  -0,0132     6,9049   6,9020 
AUS/USD      0,6992  -0,4  -0,0031     0,7023   0,7043 
Bitcoin/USD  70.206,53  +3,0  2.027,24    68.179,29 70.005,90 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     90,45  -7,9   -7,78      98,23 
Brent/ICE     101,12  -9,9   -11,07     112,19 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.366,11  -2,7  -121,54    4.487,65 
Silber       67,66  -0,2   -0,10      67,76 
Platin     1.844,21  -4,1   -77,86    1.922,07 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 12:14 ET (16:14 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.