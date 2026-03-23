Original-Research: Marinomed Biotech AG - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Marinomed Biotech AG
First Berlin Equity Research has published a research update on Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6). Analyst Alexander Rihane reiterated his BUY rating and maintained his EUR 50.00 price target.
Abstract:
On 19 March Marinomed announced preliminary 2025 results and its intention to raise at least €2m via a capital increase. The company explained that revenues from the Carragelose earn-out, which is the primary source of revenue until further Budesolv deals materialise, are delayed. To fund the short-term liquidity gap, Marinomed intends to raise at least €2m, with the ability to secure up to €6.4m via a capital increase with subscription rights. Each existing shareholder can purchase one new share for every four shares they own (4:1) at €14 per share, a ~19% discount to the last 3 months VWAP. Management remains confident in meeting the operational earn-out targets (up to €10m), though the exact timing of these payments remains uncertain. Given that the company has strict repayment schedules with its creditors (€1.32m due in May 2026), the company has opted to err on the side of caution and pre-emptively raise funds. Should any payments materialise in the meantime, either via: (1) operational earn-out milestones, (2) financial earn-out milestones, or (3) Budesolv licensing deals, then shareholders will have got a good opportunity to increase their exposure to the Marinomed share at an attractive discount (~19%) to the last 3 months VWAP. Pending the completion of the capital increase and the release of the audited annual report, we will leave our estimates unaltered. Our sum-of-the-parts valuation yields an unchanged €50 price target. We maintain our Buy recommendation (upside: 233%).
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Marinomed Biotech AG (ISIN: ATMARINOMED6) veröffentlicht. Analyst Alexander Rihane bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.
Zusammenfassung:
Am 19. März gab Marinomed vorläufige Ergebnisse für das Jahr 2025 bekannt und erklärte seine Absicht, durch eine Kapitalerhöhung mindestens €2 Mio. aufzubringen. Das Unternehmen erklärte, dass sich die Einnahmen aus dem Carragelose-Earn-out, der bis zum Abschluss weiterer Budesolv-Geschäfte die Haupteinnahmequelle darstellt, verzögern. Um die kurzfristige Liquiditätslücke zu schließen, beabsichtigt Marinomed, mindestens €2 Mio. aufzubringen, wobei durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten bis zu €6,4 Mio. gesichert werden können. Jeder bestehende Aktionär kann für je vier Aktien, die er besitzt, eine neue Aktie (4:1) zum Preis von €14 pro Aktie erwerben, was einem Abschlag von ca. 19% gegenüber dem VWAP der vergangenen drei 3 Monate entspricht. Das Management ist weiterhin zuversichtlich, die operativen Earn-out-Ziele (bis zu €10 Mio.) zu erreichen, auch wenn der genaue Zeitpunkt dieser Zahlungen ungewiss bleibt. Da das Unternehmen strenge Rückzahlungspläne mit seinen Gläubigern hat (€1,32 Mio. fällig im Mai 2026), hat sich das Unternehmen entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und präventiv Mittel zu beschaffen. Sollten in der Zwischenzeit Zahlungen erfolgen, sei es durch: (1) operative Earn-out-Meilensteine, (2) finanzielle Earn-out-Meilensteine oder (3) Budesolv-Lizenzvereinbarungen, dann haben Aktionäre eine gute Gelegenheit, ihr Engagement in der Marinomed-Aktie mit einem attraktiven Abschlag (~19%) gegenüber dem VWAP der vergangenen drei 3 Monate zu erhöhen. Bis zum Abschluss der Kapitalerhöhung und der Veröffentlichung des geprüften Jahresberichts belassen wir unsere Schätzungen unverändert. Unsere Sum-of-the-Parts-Bewertung ergibt ein unverändertes Kursziel von €50. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei (Aufwärtspotenzial: 233%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: MARI_AV-2026-03-23_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
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