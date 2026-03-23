Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenn sich junge Erwachsene heute über Geldangelegenheiten informieren, geschieht das überraschend häufig im vertrauten Umfeld. Eine aktuelle Studie der Universität Marburg im Auftrag von Union Investment zeigt: Fast drei Viertel der zwischen 1995 und 2012 geborenen Befragten (71 Prozent) geben an, dass ihren Eltern eine bedeutende Rolle zukommt, wenn es um Finanzwissen und Geldanlage geht. Statt TikTok, YouTube oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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