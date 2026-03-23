Berlin treibt den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur auf landeseigenen Flächen voran. Seit dem Sommer 2025 wurden an fünf Landesliegenschaften 61 öffentlich zugängliche Ladepunkte errichtet. Beteiligt waren an dem Vorhaben die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die BIM Berliner Immobilienmanagement, die Berliner Stadtwerke und die Berliner Agentur für Elektromobilität eMO. Die neuen Ladepunkte umfassen laut der Senatsverwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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