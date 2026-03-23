Wenige Wochen nach dem Start in Italien und Frankreich tritt Genesis nun auch in den Niederlanden mit drei vollelektrischen Modellen in den Markt ein. Anders als in Deutschland bietet Genesis in seinen jüngsten europäischen Märkten zumindest bislang keinerlei Verbrenner an. Das Portfolio in den Niederlanden ist zu dem in Frankreich und Italien identisch: Die Hyundai-Marke startet dort ebenfalls mit mit seinem ersten rein elektrischen Fahrzeug GV60, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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