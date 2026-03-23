Mainz (ots) -Dritte Staffel der Gaming-Show, in der Profis mit den Hosts Kimon und Ilyas Simulatoren-Games checken / Vom 23.3. bis 22.6.2026 ab 20 Uhr auf ARD TwitchBacken lernen mit einem Simulations-Game? Tischtennis-Star werden mit Hilfe von "Computer-Training"? Kann das funktionieren? "Work hard - play hard" macht auch dieses Jahr wieder den Realitätscheck: Echte Profis aus Handwerk und Sport testen Simulatoren ihrer eigenen Jobs, ihrer eigenen Sportart - und verraten nebenher viel Wissenswertes über die verschiedenen Berufe und Sportarten. Und auch die Zuschauer:innen können sich wieder einmischen und ihre Fragen im Live-Chat stellen. "Work hard - play hard" gibt es vom 23. März bis 22. Juni jeweils montags um 20 Uhr auf dem ARD Twitch-Channel, live aus dem SWR Studio X in Baden-Baden.Handwerk und Sport treffen Gaming plus WissenIn jeder Folge steht ein Beruf oder eine Sportart im Mittelpunkt. Die SWR Hosts Kimon Schanze und Ilyas Buss testen mit dem jeweiligen Gast ein passendes Simulations-Game, dabei erleben die Profis die Spiele zum ersten Mal und haben keine Ahnung, was sie erwartet. In den einzelnen Twitch-Sessions wird aber nicht nur gezockt, sondern auch viel Wissen weitergegeben. Auf diese Weise ist "Work hard -- play hard" nicht nur Spaß, sondern auch spielerische Berufsberatung. Und auch die User:innen kommen nicht zu kurz: In den etwa vierstündigen Sendungen können sie Fragen stellen, die nicht am Simulator oder z. B. an der Werkbank thematisiert werden. Auf jede Chat-Frage wird live eingegangen. Weitere Herausforderung für die Profis: Über gesammelte Channel-Points kann der Chat vorbereitete Klischeefragen freischalten, denen sich die Profis dann stellen müssen."Work hard - play hard": Diese Profis spielen mitSo vielfältig wie Welt der Simulatoren-Games sind auch die Gäste: Bei "Work hard - play hard" sind junge Handwerksprofis und Sportler:innen aus ganz Deutschland am Start, die selbst schon erfolgreich auf Social Media sind. Den Start dieser dritten Staffel macht am 23. März Anlagenmechanikerin Melissa Stadali @lissyshandwerk. Ihr folgen Keramikkünstlerin Lea Starke @studiostarke_ceramics (30.03.), Konditor Florian Schaffer @cakehulk (13.04) und Fleischer Timo Rögele @metzgermeister_roegele (20.04). Weitere Twitch-Sessions zum Beruf Weinbau und Schneiderei sowie Profisportler:innen in der Leichtathletik, im Radfahren, Tischtennis und Fußball sind in Planung."Work hard - play hard" ist eine Produktion des SWR und war 2025 für den Grimme-Preis in der Kategorie "Kinder und Jugend Spezial" nominiert.Pressekontakt: Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6241838