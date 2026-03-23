Stuttgart (ots) -
Reiter. München. Passt!", hatte Amtsinhaber Dieter Reiter im Münchner OB-Wahlkampf selbstbewusst plakatiert. Jetzt zeigt sich: Reiter. München. Passt nicht mehr. Eine veritable Sensation! Noch vor kurzem hätte kaum jemand mit der Abwahl des 67-jährigen SPD-Oberbürgermeisters gerechnet. Und doch hatte er bei der Stichwahl am Sonntag gegenüber seinem jungen Herausforderer von den Grünen, Dominik Krause, klar das Nachsehen: Krause: 56,4 Prozent, Reiter: 43,6 Prozent - das ist deutlich. (...) "Ich hab's verbockt", gestand Reiter ein. Er habe zuletzt mehr Fehler gemacht als in den zwölf Jahren zuvor. Damit endet in Bayerns Landeshauptstadt eine 42-jährige SPD-Ära, für die so klangvolle Namen wie Georg "Schorsch" Kronawitter und Christian Ude stehen. Am Ende bleibt aus SPD-Sicht die bittere Einsicht: Reiter. München. Verbockt!
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