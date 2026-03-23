EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: VINCORION SE
/ Herkunftsstaat
Die VINCORION SE gibt gem. § 5 WpHG bekannt, dass Deutschland der Herkunftsstaat ist.
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2296230 23.03.2026 CET/CEST
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