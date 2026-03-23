Der heutige Wochenauftakt begann, wie nahezu stets während der vergangenen Wochen, mit der Sorge vor weiter steigenden Ölpreisen. So auch beim Brent-Oil und doch kehrten sich zur Mittagszeit (newsbedingt - siehe hier) die Vorzeichen schlagartig um. Mit einem starken Rutsch verabschiedeten sich die Notierungen von ihren Tageshochs und stürzten buchstäblich mit rund -16% in die Tiefe. Die äußerst schwungvoll gestartete Woche dürfte daher ganz im Zeichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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