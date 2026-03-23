© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIBevor US-Präsident Donald Trump die Märkte mit der Botschaft über "gute und produktive Gespräche mit dem Iran" wieder aufwärts brachte, hatten die Trader die neue Woche in einer eindeutig risikoaversen Stimmung begonnen.Gold hatte sich die letzten Wochen keineswegs als sicherer Hafen erwiesen. Im frühen Handel am Montag fiel der Goldpreis auf die Marke von 4.100 US-Dollar je Feinunze, um bis zu 10 Prozent. Gold lag damit rund 23 Prozent unter seinem All-Time-High und erfüllte damit die technische Definition eines Bärenmarktes. Nach Trumps Mitteilung erholte sich der Goldpreis jedoch größtenteils von seinen Verlusten vom frühen Montag. Der TACO-Trade war wieder in Kraft. Unabhängig von der …Den vollständigen Artikel lesen
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