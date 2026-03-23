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23.03.2026 18:27 Uhr
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PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht vorläufige Zahlen (ungeprüft) für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht vorläufige Zahlen (ungeprüft) für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht vorläufige Zahlen (ungeprüft) für das Geschäftsjahr 2025

Kahl am Main (pta000/23.03.2026/17:55 UTC+1)

Kahl am Main, 23. März 2026 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Aufgrund der durch die Gesellschaft heute gemeldete Zusammenarbeit mit einem Technologieunternehmen und der einhergehenden Sicherung der Finanzierung konnten die Zahlen erst jetzt finalisiert werden. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich in einer Bandbreite von rund 47 bis 50 Mio. EUR liegen. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet das Unternehmen einen Verlust in der Bandbreite von minus 11 bis minus 13 Mio. EUR.

Der geprüfte Jahresabschluss der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 werden regelkonform bis Ende April 2026 erfolgen und sind dann auf der Homepage des Unternehmens unter https:// www.singulus.com/de/finanzberichte/ abrufbar.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Singulus Technologies Aktiengesellschaft 
           Hanauer Landstraße 103 
           63796 Kahl am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Bernhard Krause 
Tel.:         +49 172 833 2224 
E-Mail:        bernhard.krause@singulus.de 
Website:       www.singulus.de 
ISIN(s):       DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1774284900317 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

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