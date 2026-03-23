DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht vorläufige Zahlen (ungeprüft) für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr

Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS TECHNOLOGIES veröffentlicht vorläufige Zahlen (ungeprüft) für das Geschäftsjahr 2025

Kahl am Main (pta000/23.03.2026/17:55 UTC+1)

Kahl am Main, 23. März 2026 - Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG veröffentlicht vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Aufgrund der durch die Gesellschaft heute gemeldete Zusammenarbeit mit einem Technologieunternehmen und der einhergehenden Sicherung der Finanzierung konnten die Zahlen erst jetzt finalisiert werden. Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich in einer Bandbreite von rund 47 bis 50 Mio. EUR liegen. Für das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erwartet das Unternehmen einen Verlust in der Bandbreite von minus 11 bis minus 13 Mio. EUR.

Der geprüfte Jahresabschluss der SINGULUS TECHNOLOGIES AG und eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 werden regelkonform bis Ende April 2026 erfolgen und sind dann auf der Homepage des Unternehmens unter https:// www.singulus.com/de/finanzberichte/ abrufbar.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5 Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher Tel.: +49 (0) 172 8332 224

(Ende)

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Aussender: Singulus Technologies Aktiengesellschaft Hanauer Landstraße 103 63796 Kahl am Main Deutschland Ansprechpartner: Bernhard Krause Tel.: +49 172 833 2224 E-Mail: bernhard.krause@singulus.de Website: www.singulus.de ISIN(s): DE000A1681X5 (Aktie) DE000A2AA5H5 (Anleihe) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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March 23, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)