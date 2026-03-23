© Foto: Dall-EBernstein sieht Circle und Coinbase als zentrale Gewinner eines rasant wachsenden Stablecoin-Markts, der durch neue Technologien zusätzliches Potenzial erhält.Der Stablecoin-Markt entwickelt sich zunehmend zu einem eigenständigen Wachstumstreiber innerhalb der Finanzindustrie. Laut einer aktuellen Analyse des Research- und Brokerage-Hauses Bernstein zählen Circle und Coinbase weiterhin zu den aussichtsreichsten Unternehmen, um von dieser Entwicklung zu profitieren. KI-Agenten als neue Wirtschaftsteilnehmer "Wir sehen agentische Maschinenzahlungen als eine optionale Upside für Stablecoins", schreiben die von Gautam Chhugani geführten Analysten in einer aktuellen Mitteilung. Zwar handle es …Den vollständigen Artikel lesen
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